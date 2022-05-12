МО РФ: в районе Харькова уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США

В результате ударов высокоточными ракетами ВС РФ были уничтожены более 170 националистов, а также выведена из строя 41 единица военной техники ВСУ.

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Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили в районе Харькова радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США. При этом, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледар Донецкой Народной Республики», - отметил представитель оборонного ведомства на брифинге.

Конашенков указал, что в результате ударов были уничтожены более 170 националистов, а также выведена из строя 41 единица военной техники.

Ранее в Минобороны России рассказали, что в районе города Одесса уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300 противника.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.