Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила еще 120 районов сосредоточения войск Украины
В Минобороны России рассказали о работе оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», - заявил Конашенков.
Также, по его словам, в районе города Одесса уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300 противника. А в районе населенного пункта Краснопавловка под Харьковом уничтожен вражеский склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Еще Конашенков заявил о том, что Украина потеряла 3 013 танков и других боевых бронированных машин с начала российской спецоперации по защите Донбасса.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов