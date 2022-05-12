Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила еще 120 районов сосредоточения войск Украины

Также, как рассказали в МО РФ, в районе города Одесса уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300 противника. А в районе населенного пункта Краснопавловка под Харьковом уничтожен вражеский склад ракетно-артиллерийского вооружения.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны России рассказали о работе оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», - заявил Конашенков.

Также, по его словам, в районе города Одесса уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300 противника. А в районе населенного пункта Краснопавловка под Харьковом уничтожен вражеский склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Еще Конашенков заявил о том, что Украина потеряла 3 013 танков и других боевых бронированных машин с начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов