Вблизи западных границ Украины уже сейчас развернулись масштабные учения НАТО. В Североатлантическом альянсе заявили, что это плановые маневры для отработки отражения возможной агрессии и они не связаны с текущей геополитической ситуацией.

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Даже в День Конституции в Польше на первом месте на повестке дня стоит тема Украины. То, что сейчас там происходит в настоящее время, дает шанс Варшаве для воплощения давней мечты - закрепиться на территориях, которые в Польше считают исторически своими. Однако публичные заявления пока звучат вполне благовидно.

«Не будет больше границы. Границы больше не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстаивая совместно свое общее счастье и общую силу», - говорит президент Польши Анджей Дуда.

До этих заявлений главы республики в Службе внешней разведки России сообщили, что ведомство располагает данными о планах Польши ввести на Украину свои войска и сделать так, чтобы некоторые украинские регионы постепенно стали польскими. При этом бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в недавнем интервью изданию «Американский консерватор» не только подтвердил эту информацию, но и напрямую заявил, что США в этой истории сыграют не последнюю роль.

«По неподтвержденным данным из Варшавы, польскому Генштабу поручили сформулировать планы вмешательства в украинский конфликт, захватив западную часть Украины. Естественно, военные действия такого масштаба потребуют одобрения Киева, но, учитывая де-факто контроль Вашингтона над правительством Зеленского, одобрение польской военной интервенции не должно быть проблемой», - отметил он.

США так уже сделали однажды - после Второй мировой войны, когда Антанта признала за Варшавой право сначала на оккупацию западных регионов Украины, а затем и включения их в состав Польши. Это были земли, на которых сейчас находятся Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и Ровненская области.

«Польша - координатор поддержки Украины со стороны ЕС, она граничит с Украиной, туда поступает оружие от блока НАТО, которое потом переправляется на Украину. Появились идеи, почему бы не воспользоваться этим и не присоединить себе земли вокруг Львова», - объяснил политолог Юрий Светов.

Вблизи западных границ Украины уже сейчас развернулись масштабные учения НАТО. В Североатлантическом альянсе заявили, что это плановые маневры для отработки отражения возможной агрессии и они не связаны с текущей геополитической ситуацией. Но их самая масштабная часть проходит как раз в Польше, где задействованы семь тысяч человек и три тысячи единиц техники.

«Если мы рассматриваем возможность использования этих учений как отвлекающий маневр для оккупации Украины, такая вероятность просматривается. В СМИ просочилась договоренность между США и Варшавой, якобы Польша при поддержке Румынии готова создать контингент, который войдет на территорию Западной Украины и возьмет под контроль крупные города, проведет оккупацию, и такой сценарий рассматривается серьезно», - сказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Есть на Украине и другие земли, ранее входившие в состав Венгрии и Румынии. И вокруг этих регионов, где значительная часть населения имеет двойное гражданство, ранее периодически возникали конфликтные ситуации. На днях секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов обвинил в территориальных претензиях Венгрию.

«Почему-то Венгрия думает, что сможет забрать часть своей территории. Этого не будет никогда», - подчеркнул он.

До открытого противостояния пока не доходило. Но, по данным российских спецслужб, по крайней мере у Польши уже есть четкий план действий.