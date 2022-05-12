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В КНР заявили о возможности размещения сил НАТО под Петербургом

Алексей Курильченко
07:36 12.05.2022
Размещение сил альянса возле Северной столицы может произойти в случае вступления в НАТО Финляндии.
В КНР заявили о возможности размещения сил НАТО под Петербургом
© Фото: IMAGO, Droese, Globallookpress
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Если Финляндия войдет в состав Североатлантического альянса, то его войска могут быть расположены в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Как сообщил бывший глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны Китая старший полковник Чжоу Бо, это лишь снизит безопасность в Европе.

«Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся в двух шагах от Санкт-Петербурга... Если главный страх НАТО - это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», - заявил Бо в интервью изданию Economist.

Ранее экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен рекомендовал Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу сейчас, пока Россия проводит спецоперацию на Украине. Он предупредил, что даже в случае рассмотрения заявок этих стран в срочном порядке, процесс присоединения к альянсу займет «несколько месяцев».

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