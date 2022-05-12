«До проходной 500 метров»: корреспондент «Звезды» рассказал об обстановке вблизи «Азовстали»
Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал, что происходит вблизи мариупольского завода «Азовсталь». Журналист объяснил, что по периметру работают снайперы, поэтому приближаться ближе чем на 500 метров к заводу не разрешают военные.
«В основном все боевые действия идут в глубине самой территории завода. Отсюда до проходной метров 500, военные советовали не выходить на мост, не приближаться. Там могут работать снайперы», - поделился он.
Ранее эвакуированная с «Азовстали» женщина рассказала об условиях жизни на заводе и о том, с чем всем находящимся внутри приходилось сталкиваться каждый день.
Перед этим корреспондент «Звезды» Павел Кольцов рассказал, как удалось заблокировать остатки украинской группировки на заводе.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что вооруженные формирования Украины продолжают укрываться на территории «Азовстали». Глава государства приказал отменить штурм завода, но поручил заблокировать промзону.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов