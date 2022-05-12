«До проходной 500 метров»: корреспондент «Звезды» рассказал об обстановке вблизи «Азовстали»

Приближаться журналистам ближе чем на 500 метров к заводу не разрешают с целью безопасности.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал, что происходит вблизи мариупольского завода «Азовсталь». Журналист объяснил, что по периметру работают снайперы, поэтому приближаться ближе чем на 500 метров к заводу не разрешают военные.

«В основном все боевые действия идут в глубине самой территории завода. Отсюда до проходной метров 500, военные советовали не выходить на мост, не приближаться. Там могут работать снайперы», - поделился он.

Ранее эвакуированная с «Азовстали» женщина рассказала об условиях жизни на заводе и о том, с чем всем находящимся внутри приходилось сталкиваться каждый день.

Перед этим корреспондент «Звезды» Павел Кольцов рассказал, как удалось заблокировать остатки украинской группировки на заводе.

В апреле министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что вооруженные формирования Украины продолжают укрываться на территории «Азовстали». Глава государства приказал отменить штурм завода, но поручил заблокировать промзону.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов