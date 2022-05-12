Армия Армия Ситуация в Мариуполе ТЕГИ

«До проходной 500 метров»: корреспондент «Звезды» рассказал об обстановке вблизи «Азовстали»

Владислав Кустов
17:58 12.05.2022
Приближаться журналистам ближе чем на 500 метров к заводу не разрешают с целью безопасности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал, что происходит вблизи мариупольского завода «Азовсталь». Журналист объяснил, что по периметру работают снайперы, поэтому приближаться ближе чем на 500 метров к заводу не разрешают военные.

«В основном все боевые действия идут в глубине самой территории завода. Отсюда до проходной метров 500, военные советовали не выходить на мост, не приближаться. Там могут работать снайперы», - поделился он.

Ранее эвакуированная с «Азовстали» женщина рассказала об условиях жизни на заводе и о том, с чем всем находящимся внутри приходилось сталкиваться каждый день.

Перед этим корреспондент «Звезды» Павел Кольцов рассказал, как удалось заблокировать остатки украинской группировки на заводе.

В апреле министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что вооруженные формирования Украины продолжают укрываться на территории «Азовстали». Глава государства приказал отменить штурм завода, но поручил заблокировать промзону.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:39 Армия
МО РФ: в зданиях детской больницы и колледжа в Лисичанске оборудован опорный пункт ВСУ
20:42 В стране и мире
Видео
В Риге арестован парень, подошедший к памятнику Освободителям с флагом России
20:22 В стране и мире
Полянский: позиция РФ по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась
19:34 Армия
Видео
МО РФ: в районе Харькова уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США
19:27 В стране и мире
Видео
«Галлы пришли из Галичины»: Небензя показал, как на Украине переписывают историю
Популярное
Полянский: позиция РФ по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась
Видео
«Галлы пришли из Галичины»: Небензя показал, как на Украине переписывают историю
Видео
Адвокат Улюкаева прибыла в колонию под Тверью
Видео
МО РФ: на Украине готовятся провокации против ВС России по сирийскому сценарию
Видео
МО РФ: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом
ПВО РФ уничтожила девять украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.