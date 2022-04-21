Армия Ситуация в Мариуполе «Ловушка захлопнулась»: как удалось заблокировать остатки украинской группировки на «Азовстали» Павел Кольцов Президент России Владимир Путин сегодня поручил заблокировать промышленную зону в районе завода. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Остатки украинской группировки удалось заблокировать в промышленной зоне мариупольского завода «Азовсталь». На месте событий работает корреспондент «Звезды» Павел Кольцов. «Над промзоной поднимается черный дым, значит, был нанесен очередной артиллерийский удар. Туда просочились все, кто смогли. Небольшими группами пробирались по ночам по суше и на небольших лодках буквально в 50 метрах от берега. Многие такие группы были атакованы и уничтожены спецназом ДНР. Сейчас ловушка захлопнулась, все подходы заблокированы, в море на рейде стоят российские корабли», - сказал он. Съемочной группе «Звезды» также удалось снять с коптера территорию занятой противником «Азовстали». Как заметил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, вооруженные формирования Украины продолжают укрываться на территории «Азовстали». Глава государства приказал отменить штурм завода, но поручил заблокировать промзону. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика