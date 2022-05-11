В МИД РФ назвали экстремизмом решение Литвы признать РФ страной-террористом

По словам Марии Захаровой, к решению Вильнюса следует относиться как к элементу провокации, экстремизма и политического лицемерия.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала экстремистским решение Литвы признать РФ страной, поддерживающей терроризм. По словам дипломата, решение никак не относится к желанию страны урегулировать ситуацию на Украине.

«В странах, которые принимают подобные... документы, декларации, заявления, делают такие по большому счету экстремистские шаги, по-другому их не назвать... Все эти страны входят в НАТО. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам... К этому нужно относиться ровно как к элементу провокации, экстремизма и политического лицемерия», - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

При этом дипломат отметила, что Литве следовало бы «озаботиться судьбой людей на Донбассе» и за восемь лет хоть раз призвать Киев соблюдать Минские соглашения.

Десятого мая сейм Литвы принял резолюцию о признании России государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм», обосновав это ситуацией на Украине. За резолюцию проголосовали все 128 членов парламента.

Ранее Латвия и Литва понизили уровень дипломатических отношений с Россией. Известно об отзыве Литвой своего посла из Москвы и высылке российского посла из Вильнюса.