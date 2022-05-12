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«Показали свое лицо»: дочь маршала Еременко отреагировала на планы снести памятник Освободителям Риги

Андрей Аркадьев
14:43 12.05.2022
Сейм Латвии одобрил закон, согласно которому у страны теперь нет юридических ограничений на возможность сноса монумента.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Alexander Welscher, dpa, Globallookpress
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Татьяна Еременко, дочь Маршала Советского Союза Андрея Еременко, прокомментировала разрешение парламентом Латвии сноса монумента Освободителям.

«Мир как будто с ума сошел, просто не вмещается в голову никакому нормальному человеку. Потому что клыки отросли у всех, как у вампиров, как у вурдалаков. Россия никогда не давала покоя никому», - сказала она «Звезде».

Татьяна напомнила, что под командованием Еременко войска 3-го Прибалтийского фронта освобождали Ригу от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

«Он (Андрей Еременко. - Прим. ред.) бы, наверное, принял какие-то меры, сначала переговорные. Он всегда с руководством Литвы и Латвии был в хороших отношениях, но это были наши социалистические ставленники. Выступил бы с каким-нибудь грозным обращением, что, если хочет Рига пересмотреть итоги Второй мировой войны, наша страна может "перепоказать" это», - добавила Татьяна.

Она констатировала, что власти Латвии в очередной раз «показали свое лицо».

«Дело в том, что те, кто так относится к памяти, к прошлому, они приговорены к тому, чтобы прошлое повторилось. Нельзя стрелять из пистолета, получится из автоматной очереди ответ. Я думаю, что все наладится и правда откроет свои глаза», - отметила Татьяна.

Памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году. Сейм Латвии одобрил закон, согласно которому у страны теперь нет юридических ограничений на возможность сноса монумента. Действия двустороннего договора с РФ о мемориальных сооружениях и памятниках приостанавливаются.

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