Курс доллара упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года

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Курс доллара на валютных торгах Московской биржи опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным площадки, по состоянию на 14.48 по московскому времени доллар потерял 3,27%, опускаясь до 65 рублей. К 15.08 мск курс доллара снижался до 65,11 рубля (-3,11%). В то же время курс евро упал до 67,65 рубля (-4,04%).

Ранее издание Bloomberg признало российский рубль лучшей валютой 2022 года. Журналисты отметили, что удалось выстоять, несмотря на антироссийские санкции стран Запада после начала специальной военной операции России по защите республик Донбасса.