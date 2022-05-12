В ФРГ заявили о невозможности Германии реализовать сейчас газовое эмбарго против РФ

По словам главы Минэкономики, впереди у германских властей еще много работы.

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Германия пока не может реализовать эмбарго на российский газ, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

«Мы не можем сейчас осуществить газовое эмбарго», - сказал он в Берлине.

Отмечается, что ФРГ планирует постепенно отказываться от поставок энергоресурсов из России. Хабек добавил, что дочерние компании «Газпрома» в ФРГ перестали получать газ из РФ.

Сегодня компания «Газпром» сообщила о запрете использовать участок газопровода «Ямал - Европа» в Польше.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что европейские компании могут платить за газ в рублях, не нарушая санкций, так как «официального заявления о том, что означает нарушение санкций, нет».