В ФРГ заявили о невозможности Германии реализовать сейчас газовое эмбарго против РФ
По словам главы Минэкономики, впереди у германских властей еще много работы.
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Германия пока не может реализовать эмбарго на российский газ, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
«Мы не можем сейчас осуществить газовое эмбарго», - сказал он в Берлине.
Отмечается, что ФРГ планирует постепенно отказываться от поставок энергоресурсов из России. Хабек добавил, что дочерние компании «Газпрома» в ФРГ перестали получать газ из РФ.
Сегодня компания «Газпром» сообщила о запрете использовать участок газопровода «Ямал - Европа» в Польше.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что европейские компании могут платить за газ в рублях, не нарушая санкций, так как «официального заявления о том, что означает нарушение санкций, нет».