Подлодки Северного флота схлестнулись в «дуэли» в Баренцевом море

В учебном бою сошлись экипажи атомных подлодок «Вепрь» и «Казань» - это произошло в рамках контрольных проверок боевой подготовки за зимний период обучения. Зачетные тактические учения были посвящены противолодочной борьбе.

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Подводные лодки Северного флота провели «дуэль» в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

В учебном бою сошлись экипажи атомных подлодок «Вепрь» и «Казань» - это произошло в рамках контрольных проверок боевой подготовки за зимний период обучения. Зачетные тактические учения были посвящены противолодочной борьбе.

«Учения прошли в полигонах флота в Баренцевом море в дуэльном варианте на глубинах до 100 метров», - говорится в сообщении.

Моряки-подводники отработали поиск, обнаружение и поддержание контакта с противником, а затем и его условное уничтожение. Торпедные стрельбы реализовывались в виде электронных пусков.

Завершив выполнение противолодочных задач, экипажи «Вепря» и «Казани» продолжили выполнение задач боевой подготовки в водах Баренцева моря.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении более 320 украинских националистов высокоточными ракетами воздушного базирования.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов