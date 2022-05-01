В Польше заявили, что страна передала Украине 232 танка Т-72 М1, самоходные гаубицы и БПЛА

© Фото: artifant blickwinkel Globallookpress

Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы. Об сообщает информационный ресурс Вышеградской группы visegrad24.

«Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», - передает заявление портала РИА Новости со ссылкой на соцсети.

Согласно заявлению, Польша также передала ПЗРК, РСЗО, беспилотные летательные аппараты и самоходные гаубицы.

Как заявляет агентство, информацию косвенно подтвердил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, перепостив сообщение информационного ресурса в своей соцсети.

Ранее министерство обороны Польши объявило о движении военной техники по стране в связи с учениями в мае. Жителей предупредили о передвижении колонн техники по автомагистралям, трассам и дорогам федерального значения, а также попросили не публиковать в Интернете информацию о передвижении техники.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.