Польша объявила о движении военной техники по стране в связи с учениями в мае

Жителей попросили не публиковать в Сети информацию о передвижении техники.

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Министерство обороны Польши объявило о передвижении военной техники по территории страны в связи с предстоящими учениями. Жителей предупредили о передвижении колонн техники по автомагистралям, трассам и дорогам федерального значения.

«С воскресенья, 1 мая, по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой подготовки Вооруженных сил Польской Республики», - говорится в сообщении польского оборонного ведомства.

Жителей Польши также попросили не публиковать в Сети информацию о передвижении техники.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша планирует захватить часть территорий Украины с помощью своих «миротворцев». По его словам, закрепление польских военных на западе Украины может привести к расколу страны.