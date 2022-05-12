Замминистра обороны Панков принял участие в церемонии захоронения праха легендарного легкоатлета СССР

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Юрий Седых, выступавший всю спортивную карьеру за ЦСКА, умер в прошлом году в возрасте 66 лет. Ранее урна с прахом легкоатлета не была захоронена. Она находилась во Франции, в пригороде Парижа, где проживала вдова покойного.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

На Федеральном военном мемориале в Мытищах состоялась церемония захоронения праха Юрия Седых - легендарного советского легкоатлета. Участие в траурном мероприятии принял статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков. Об этом сообщает Минобороны России.

Также участие приняли вдова Юрия Седых, обладательница мировых рекордов в толкании ядра, олимпийская чемпионка Наталья Лисовская, и дочь Алексия, победительница юношеской Олимпиады 2010 года.

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Юрий Седых, выступавший всю спортивную карьеру за ЦСКА, умер в прошлом году в возрасте 66 лет.

Ранее урна с прахом легкоатлета не была захоронена. Она находилась во Франции, в пригороде Парижа, по месту проживания вдовы покойного.

«Вдова и родственники покойного обратились к министру обороны Российской Федерации с просьбой оказать содействие в организации захоронения на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" Министерства обороны Российской Федерации. Благодаря положительному решению Верховного главнокомандующего - президента Российской Федерации Владимира Путина церемония увековечения памяти выдающегося советского легкоатлета прошла именно здесь», - говорится в сообщении МО РФ.

Также сегодня в Минобороны России рассказали об уничтожении более 320 украинских националистов высокоточными ракетами воздушного базирования.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов