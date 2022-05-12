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Путин заявил, что РФ ждет рекордный урожай в 2022 году

Алексей Курильченко
14:12 12.05.2022
В этом году ожидается сбор 130 миллионов тонн зерна, отметил президент.
Путин заявил, что РФ ждет рекордный урожай в 2022 году
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин заявил, что в России в этом году ожидается рекордный урожай. По словам президента, сбор зерна составит 130 миллионов тонн, среди них 87 миллионов тонн придется на пшеницу.

«Сбор зерна может составить 130 миллионов тонн. Если так произойдет, то это станет рекордом за всю историю России», - заявил президента на совещании по экономическим вопросам.

В прошлом году Путин заявил, что Россия сохраняет высокие темпы сбора урожая, несмотря на сложное засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию в стране. Глава государства отметил, что это стало возможным благодаря эффективной работе аграриев в последние годы.

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