Путин оценил темпы сбора урожая в России

Россия сохраняет высокие темпы сбора урожая, несмотря на сложное засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом в своем видеопоздравлении ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что это стало возможным эффективной работе аграриев в последние годы.

«Благодаря вашей ответственной, напряженной работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая как по зерновым, так и по другим культурам. И уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние очень хорошие результаты. Они достигнуты, несмотря на сложное засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию», - сказал Путин.

Он также отметил, что агропромышленный комплекс, сохраняя верность лучшим традициям, внедряет передовые технологии, и является одним из флагманов российской экономики. Его продукция, по словам президента, конкурентоноспособна на внутреннем и внешнем рынках. Успех российских аграриев также заметен в животноводстве, виноградарстве, садоводстве, производстве органических продуктов, добавил Путин.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приходится на второе воскресенье октября. Профессиональный праздник в этот день отмечают работники полей и ферм, руководители и специалисты сельхозпредприятий, ученые аграрии, сотрудники пищевой и перерабатывающей индустрии.