Армия Охота на ПВО: кадры вылета Су-35С в рамках спецоперации Российские истребители используют высокоточное оружие для поражения украинских ПВО. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры боевого вылета российских истребителей Су-35С в рамках специальной военной операции по защите республик Донбасса. Российские самолеты наносят удары высокоточным оружием по средствам ПВО Вооруженных сил Украины. Перед вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку. Специалисты инженерно-технического состава на земле проверяют работу всем систем авиационных комплексов, осуществляют заправку самолетов и подвеску авиационных средств поражения. Ранее корреспондент «Звезды» рассказал об ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор», используемых в ходе спецоперации на Украине. За один день экипажи могут совершать до пяти боевых вылетов. Военные летчики отмечают надежность и высокую маневренность Ка-52, которую в полной мере удалось испытать только в текущих боевых условиях. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика