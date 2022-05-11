Охота на ПВО: кадры вылета Су-35С в рамках спецоперации
Министерство обороны России опубликовало кадры боевого вылета российских истребителей Су-35С в рамках специальной военной операции по защите республик Донбасса. Российские самолеты наносят удары высокоточным оружием по средствам ПВО Вооруженных сил Украины.
Перед вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку. Специалисты инженерно-технического состава на земле проверяют работу всем систем авиационных комплексов, осуществляют заправку самолетов и подвеску авиационных средств поражения.
Ранее корреспондент «Звезды» рассказал об ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор», используемых в ходе спецоперации на Украине. За один день экипажи могут совершать до пяти боевых вылетов. Военные летчики отмечают надежность и высокую маневренность Ка-52, которую в полной мере удалось испытать только в текущих боевых условиях.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов