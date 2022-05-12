Ракетные войска и артиллерия России поразили еще 12 пунктов управления украинскими войсками

Кроме этого, ракетные войска и артиллерия поразили 405 районов сосредоточения войск противника и 26 артиллерийских подразделений.

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В Минобороны России рассказали о боевой работе ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях», - заметил Конашенков.

Также Игорь Конашенков сообщил, что уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области.

Помимо этого, как отметил Игорь Конашенков, уничтожены три украинские пусковые установки РСЗО «Смерч», а также два склада боеприпасов вооруженных сил Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов