В Чехии заявили, что газохранилища страны заполнены на рекордные 30%

Как отметил министр промышленности и торговли Чехии, к концу месяца газохранилища должны быть наполнены уже на 50%.

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Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что государственные газохранилища наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая. По его словам, к концу месяца газохранилища должны быть наполнены уже на 50%.

«На 1 мая наши газохранилища наполнены на 30%, это исторический максимум. К концу мая газохранилища должны был заполнены на 50%. Также стоит задача заполнить их к началу нового отопительного сезона на 80%, это составит около 2,8 миллиарда кубометров газа», - сказал министр в эфире Чешского телевидения.

Ранее главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда заявил, что на России практически не отразится отказ Евросоюза от российских энергоносителей, в то же время Чехию и Германию ждет рецессия. По его прогнозу, Россия достигнет профицита внешней торговли в объеме прошлого года, около 200 млрд долларов, даже в случае эмбарго на нефть и уменьшения поставок газа в Евросоюз на две трети.