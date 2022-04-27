В Чехии заявили, что Россия не пострадает из-за отказа ЕС от ее энергоресурсов

Россия незначительно пострадает в случае отключения ЕС от ее газа и нефти, заявил Кованда.

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На России практически не отразится отказ Евросоюза от российских энергоносителей, в то же время Чехию и Германию ждет рецессия. Об этом написал главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда в материале для iDNES.cz.

По его прогнозу, Россия достигнет профицита внешней торговли в объеме прошлого года, около 200 млрд долларов, даже в случае эмбарго на нефть и уменьшения поставок газа в Евросоюз на две трети.

«Единственное следствие отказа Европейского союза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию, а Россия особо не пострадает», - сказал Кованда.

Он отметил, что цены на энергоносители в этом году, оставаясь на высоком уровне, продолжают расти, из чего Москва извлекает выгоду.

Ранее сообщалось, что доход России от экспорта нефти в апреле может быть выше прошлогодних показателей ввиду увеличения объема экспорта энергоносителей в Европу, Турцию и Индию.