Певица Юта написала песню про командира российских морпехов

Сообщается, что сослуживцам он известен как выдающийся, опытный командир.

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Российская певица Юта написала песню, посвященную командиру морской пехоты. Так, командир морпехов с позывным Струна, о ком поется, сейчас принимает участие в специальной военной операции России на Украине.

Как сообщает RT, сослуживцам он известен как выдающийся, опытный командир.

Немногим ранее власти в ДНР заявили, что не осталось гражданских на территории комбината «Азовсталь». Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что с территории предприятия были эвакуированы все мирные жители, что может «развязать руки» силам Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Также в Минобороны России рассказали о провалах противника. В ведомстве отметили, что оперативно-тактическая и армейская авиация только за минувшую ночь поразила 93 объекта, включая два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов украинской армии.