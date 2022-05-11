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Провал противника: как подразделения ВС РФ громят ВСУ на земле и в воздухе в ходе спецоперации

Максим Румянцев
20:11 11.05.2022
В министерстве обороны России отметили, что оперативно-тактическая и армейская авиация только за минувшую ночь поразила 93 объекта, включая два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов украинской армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Многофункциональные сверхманевренные Су-35С поднимаются в небо сразу с нескольких оперативных аэродромов. Под крыльями - высокоточное оружие, включая управляемые ракеты класса «воздух-поверхность». Наземные службы сразу после посадки готовят самолеты к очередному вылету, поэтому работы много и у техников, и у пилотов.

«Применяем высокоточное оружие для поражения исключительно военных объектов, дабы исключить поражение мирного населения или жилой застройки», - рассказал командир звена Су-35С Александр.

В министерстве обороны России отметили, что оперативно-тактическая и армейская авиация только за минувшую ночь поразила 93 объекта, включая два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов украинской армии. Не менее эффективно отработала и артиллерия.

В том месте, откуда уже были выбиты украинские вооруженные формирования, осуществляют работу российские саперы. Они очистили территории у населенного пункта Каменка в Харьковской области от взрывоопасных предметов. В этом районе украинские военные заминировали улицы и дороги. Боевики выгоняли мирных жителей из домов, чтобы оборудовать там огневые позиции. Российские инженеры уничтожили на месте все найденные боеприпасы.

В ходе разминирования были обнаружены артиллерийские и танковые снаряды, противопехотные и противотанковые мины, в том числе иностранного производства. Также бойцы ДНР нашли в окрестностях Авдеевки множество оружия и боеприпасов с маркировкой на английском языке.

Бойцы противотанкового подразделения ВДВ получили приказ уничтожить огневые точки опорного пункта ВСУ. Десантники подавили их, применив противотанковые управляемые ракеты, гранатометы и стрелковое оружие. В течение прошедших суток украинские беспилотники не раз пытались вести разведку и наносить удары с воздуха.

«Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один в районе острова Змеиный, а также один «Байрактар-ТБ2» в районе населенного пункта Архангельское Николаевской области», - сказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Количество уничтоженных украинских летательных аппаратов с момента начала специальной военной операции уже измеряется сотнями, а наземной, в том числе тяжелой техники - тысячами.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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