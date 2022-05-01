Есть погибшие: ВСУ обстреляли школу, детсад и кладбище в Херсонской области
Украинские националисты обстреляли гражданские объекты в Херсонской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Подразделения вооруженных сил Украины подвергли обстрелу освобожденные населенные пункты Херсонской области Киселевка и Широкая Балка.
Огонь украинские националисты вели по сугубо гражданским объектам. Артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад в Киселевке. Также огонь целенаправленно велся по кладбищу, расположенному на окраине населенного пункта Широкая Балка, на котором в этот момент находились люди.
В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Зданиям школы, детского сада и частным домам причинен серьезный ущерб. Из-за последствий атаки со стороны ВСУ жители этих поселков частично лишены электроснабжения.