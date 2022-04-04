Литва и Латвия понизили уровень дипотношений с Россией

К настоящему времени известно об отзыве Литвой своего посла из Москвы и высылке российского посла из Вильнюса.

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Латвия и Литва понизили уровень дипломатических отношений с Россией. О конкретных решениях стороны сообщат позднее.

На данный момент известно об отзыве Литвой своего посла из Москвы и высылке российского посла из Вильнюса. Дипломатические отношения стран с Россией как таковые сохраняются. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решения приняты после появления в СМИ публикаций с якобы многочисленными жертвами среди мирного населения в украинской Буче, которых приписывают войскам РФ, проводящим на Украине спецоперацию. В Минобороны РФ отреагировали на данное обстоятельство, заявив, что публикации являются фейком и провокацией со стороны Киева. Многие интернет-пользователи также усомнились в достоверности фото и видео из Бучи.