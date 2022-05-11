Маневренные и мощные: кадры поражения объектов ВСУ вертолетами Ка-52

Командир вертолета Ка-52 рассказал, что сейчас противодействие противника стало намного меньше - в связи с тем, что российские войска практически подавили все средства ПВО.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео боевой работы экипажей вертолетов армейской авиации ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине. В ходе выполнения боевых задач хорошо зарекомендовали себя разведывательно-ударные вертолеты нового поколения Ка-52 «Аллигатор» - надежные, маневренные, мощные.

Эта боевая машина способна незаметно «подкрасться» к цели вне зоны досягаемости средств ПВО противника, уничтожить ее и на максимальной скорости быстро уйти от возможного ответного огня. «Аллигатор» может, как нападать, так и защищать - например, обеспечивать прикрытие войсковых колонн на земле и надежный тыл транспортным вертолетам в воздухе.

О выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции рассказали летчики армейской авиации ВКС России.

«Выполняли задачи на поражение опорных пунктов противника. Выполнили заход и двумя парами отработали, поразили технику и вернулись. Все живы и здоровы. В данных условиях вертолет показывает себя с очень хорошей стороны. Позволяет буквально перед самым лесом вынырнуть, не дав противнику опознать себя», - рассказал Борис, командир экипажа вертолета Ка-52

В свою очередь, командир вертолета Ка-52 Никита рассказал о том, что сейчас противодействие противника стало намного меньше - в связи с тем, что российские войска практически подавили все средства ПВО.

За исправность вертолетов полностью отвечает инженерно-технический состав, который в любое время суток дежурит на земле.

«Особое внимание на то, чтобы все агрегаты были исправны. Проверяются внешне, открываются капоты, проверяются все системы. После дозаправки и внешнего предполетного осмотра проводим довооружение», - рассказал инженер авиационного комплекса Андрей.

На кадрах внешнего объективного контроля авиационного комплекса показано нанесение внезапного удара с воздуха авиационными ракетами по бронетехнике и складам с боеприпасами подразделений ВСУ, в результате которого все цели были уничтожены.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов