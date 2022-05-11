Универсальный ударный вертолет: как знаменитые «Аллигаторы» показывают себя в спецоперации

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Шасси касается земли, двигатели заглушаются, и летчики покидают кабину. Только что экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России уничтожили несколько опорных пунктов украинской армии. Точности нанесения удара не помешала даже густая дымка в воздухе.

«Заход двумя парами отработали. Управляемыми ракетами. Поразили технику, живую силу противника. Благополучно вернулись домой», - указал командир вертолета Ка-52 Борис.

После посадки в первую очередь - визуальный осмотр фюзеляжа боевой машины. Трещины, вмятины и сквозные отверстия, полученные во время вылета, тут же латают авиатехники.

С этого полевого аэродрома в зоне специальной военной операции экипажи «Аллигаторов» совершают до пяти вылетов ежедневно. Столь высокая интенсивность полетов - прямой результат профессионализма авиатехников, которые работают над поддержанием состояния воздушных судов и, при необходимости, - восстанавливают их техническую исправность.

«Проводится внешний осмотр воздушного судна, открываются все капоты, проверяются все системы. Если есть какие-то визуальные недостатки или недочеты, то в кратчайшее время их нужно будет устранить», - уточнил инженер авиационного комплекса Андрей.

Пока экипаж получает новое летное задание, борт-инженеры проводят дозаправку вертолета и устанавливают свежий боекомплект.

Основное вооружение вертолета Ка-52 - это неуправляемые ракеты. Также для борьбы с противником используется управляемое ракетное вооружение под названием «Вихрь». Работает при дистанции до восьми километров при любых погодных условиях и уничтожает легкобронированную технику врага.

Ка-52 - это универсальный ударный вертолет. Оснащен уникальной системой амортизационного катапультирования. С воздуха уничтожает бронетехнику, проводит разведку боем и ликвидирует авиацию врага. Благодаря гиростабилизированной электронной системе способен обнаруживать цели даже глухой ночью.

Два члена экипажа - летчик и, соответственно, штурман боевой машины. Причем, роли обоих членов экипажа взаимозаменяемы. В случае возникновения экстренной ситуации, управление вертолетом на себя может взять сам штурман. И довести боевую машину до посадочной полосы.

Спустя всего 30 минут после посадки летчики снова готовятся подняться в небо. На этот раз съемочной группе «Звезды» предстоящую боевую задачу не раскрывают.

Предполетная подготовка заканчивается. Уже отсоединен шланг подачи топлива. Вертолеты готовятся к старту. Проверены все узлы и агрегаты. Через считанные секунды ударная группа взмывает в воздух на выполнение боевого задания.

«Аллигатор» выполняет пилотаж, недоступный вертолетам классической компоновки. Военные летчики отмечают надежность и высокую маневренность Ка-52.