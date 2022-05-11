СК: число погибших при пожарах в Красноярском крае увеличилось до восьми

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По последним данным, в результате пожаров в Красноярском крае погибло восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Огонь уничтожил уже более 800 строений.

«По данным следствия, 7 мая 2022 года в связи с резким ухудшением погодных условий, сильным порывистым ветром на территориях 60 населенных пунктов Красноярского края вследствие короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, пала сухой травы возникли пожары. Предварительно, огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, 9 социальных учреждений, погибло 8 человек», - говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Ранее стало известно, что в рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности во время масштабных пожаров в Красноярском крае были задержаны трое сотрудников ПАО «Россети-Сибирь» - «Красноярскэнерго».