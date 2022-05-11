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The Week: США проигнорировали опасения РФ из-за НАТО и спровоцировали конфликт на Украине

Алексей Курильченко
07:41 11.05.2022
Журналист британского издания считает, что следует добиться для Украины статус нейтрального государства.
The Week: США проигнорировали опасения РФ из-за НАТО и спровоцировали конфликт на Украине
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Обозреватель британского издания The Week Эндрю Дей опубликовал стать, посвященную спецоперации на Украине. Журналист считает, что конфликта удалось бы избежать, если бы Вашингтон прислушался к опасениям Москвы относительно расширения НАТО на восток.

«Независимо от того, угрожала ли НАТО России или нет, Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно», - пишет журналист.

При этом США незадолго до начала спецоперации отказались обсуждать с Россией вопрос расширения Альянса. Из-за этого, считает журналист, Украина оказалась в крайне невыгодном положении - Штаты использовали страну как плацдарм для размещения своих вооружений, при этом официально заявляя о невозможности вступления Украины в Альянс. Наилучший исход в данной ситуации, полагает автора - добиться нейтрального статуса для Украины и исключить ее вступление в НАТО.

«Мы никогда не узнаем, могла ли дипломатия предотвратить конфликт, но она все же может разрешить кризис. Администрация Байдена должна работать с европейскими союзниками и добиться того, чтобы оставить Украину нейтральным государством», - пишет журналист.

Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что политика НАТО по развязыванию конфликтов приводит к огромным потерям среди населения и вызывает гуманитарные катастрофы. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс сам раздувает конфликты против суверенных государств.

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