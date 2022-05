В стране и мире The Week: США проигнорировали опасения РФ из-за НАТО и спровоцировали конфликт на Украине Алексей Курильченко Журналист британского издания считает, что следует добиться для Украины статус нейтрального государства. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Обозреватель британского издания The Week Эндрю Дей опубликовал стать, посвященную спецоперации на Украине. Журналист считает, что конфликта удалось бы избежать, если бы Вашингтон прислушался к опасениям Москвы относительно расширения НАТО на восток. «Независимо от того, угрожала ли НАТО России или нет, Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно», - пишет журналист. При этом США незадолго до начала спецоперации отказались обсуждать с Россией вопрос расширения Альянса. Из-за этого, считает журналист, Украина оказалась в крайне невыгодном положении - Штаты использовали страну как плацдарм для размещения своих вооружений, при этом официально заявляя о невозможности вступления Украины в Альянс. Наилучший исход в данной ситуации, полагает автора - добиться нейтрального статуса для Украины и исключить ее вступление в НАТО. «Мы никогда не узнаем, могла ли дипломатия предотвратить конфликт, но она все же может разрешить кризис. Администрация Байдена должна работать с европейскими союзниками и добиться того, чтобы оставить Украину нейтральным государством», - пишет журналист. Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что политика НАТО по развязыванию конфликтов приводит к огромным потерям среди населения и вызывает гуманитарные катастрофы. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс сам раздувает конфликты против суверенных государств. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика