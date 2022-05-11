Три человека задержаны по делам о пожарах в Красноярском крае

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Стали известны фигуранты уголовных дел о причинении смерти по неосторожности во время масштабных пожаров в Красноярском крае. Ими стали трое сотрудников ПАО «Россети-Сибирь» - «Красноярскэнерго». Сообщение было предоставлено пресс-службой регионального главка СК РФ.

«В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО "Россети-Сибирь"-"Красноярскэнерго" (избрана мера пресечения в виде домашнего ареста); начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО "Россети-Сибирь"-"Красноярскэнерго"; начальник района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети, Дзержинский район электрических сетей, филиала ПАО "Россети-Сибирь"-"Красноярскэнерго"», - приводит РИА Новости информацию ведомства.

Ранее в МЧС по Красноярскому краю рассказали, что пожары ликвидированы в Боготольском, Козульском, Шарыповском и Абанском районах на общей площади 3 761 квадратный метр. Также по состоянию на 8 мая в пресс-службе региона сообщили, что число пострадавших в результате масштабных пожаров на территории Красноярского края увеличилось до девятнадцати.