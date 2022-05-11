Экс-помощник Генсека ООН назвал санкционную борьбу с Россией провальной

Фон Шпонек указал на то, что глобальное большинство не поддержало антироссийские санкции, несмотря на призывы Запада и отметил необходимость скорейшего начала диалога сторон для предотвращения «серьезных последствий для благосостояния людей».

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Санкционное давление стран Запада на Россию не приводит к разрешению конфликта и не имеет желаемого эффекта. Таким мнением поделился бывший помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф граф фон Шпонек. В своем интервью «Известиям» он указал на то, что глобальное большинство не поддержало антироссийские санкции, несмотря на призывы Запада.

«Санкции и противодействие военным действиям - разные вещи. <...> Попытки найти глобальное большинство, поддерживающее санкции против России, полностью провалились. Бразилия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Южная Африка и другие менее крупные страны, в том числе на Ближнем Востоке, отказываются поддерживать требования Запада о рестрикциях», - отметил фон Шпонек.

Он назвал инициаторов методов санкционной борьбы с Россией. Фон Шпонек отметил необходимость скорейшего начала диалога сторон для предотвращения «серьезных последствий для благосостояния людей».

«Санкционное давление на Россию исходит не от ООН, а от правительств Вашингтона, Канады и ЕС. Вместо санкционного пинг-понга между двумя сторонами, который в настоящее время разыгрывается до абсурда, несмотря на риск серьезных последствий для благосостояния людей, следует как можно скорее начать переговоры за круглым столом», - призвал бывший помощник Генсека ООН.

Он напомнил, что «1990-ые годы стали десятилетием санкций» и то, что седьмой Генсек ООН Кофи Аннан сделал вывод, что «грубый инструмент» санкций ООН не привел к разрешению конфликта.

«Снова и снова жертвами становились не те люди, против которых эти меры были направлены. Будь то в Афганистане, Ираке, Сирии, Иране, Ливии, Судане, Венесуэле или КНДР. Постоянные члены Совета Безопасности ООН никогда не могли применить политические и экономические санкции, обеспечив при этом защиту граждан», - подытожил экс-помощник Генсека ООН фон Шпонек.

Немногим ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что антироссийские санкции оказывают существенное влияние на многие страны мира. Он добавил, что конфликт вокруг Украины может повлиять на энергетическую и продовольственную безопасность всего мира.