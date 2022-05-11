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«Страдаем мы все»: глава Аргентины о влиянии антироссийских санкций на мир

Марина Крижановская
03:02 11.05.2022
Находясь с визитом в Европе, аргентинский лидер поинтересовался мнением о влиянии санкций против России у короля и председателя правительства Испании.
«Страдаем мы все»: глава Аргентины о влиянии антироссийских санкций на мир
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Глава Аргентины Альберто Фернандес заявил, что антироссийские санкции оказывают существенное влияние на многие страны мира. Президент добавил, что конфликт вокруг Украины может повлиять на энергетическую и продовольственную безопасность всего мира. Он выступил с данным заявлением в интервью испанской телерадиокомпании RTVE, находясь с визитом в Европе.

«Война угрожает продовольственной и энергетической безопасности. На моем континенте есть много стран, которые несут много рисков в связи с текущей ситуацией», - заявил аргентинский президент.

Фернандес рассказал, что интересовался мнением короля и председателя правительства Испании. Он отметил, что стороны обеспокоены экономическим кризисом, возникшим на фоне ситуации с Украиной. Аргентинский лидер подытожил, что от антироссийских санкций страдают все.

«Я хотел узнать, что думает премьер Педро Санчес, и для меня было очень полезным поговорить с королем Фелипе. У нас были две хорошие встречи, где мы говорили о нашей обеспокоенности экономическим кризисом, который порождает эта война, потому что экономические санкции против России - это экономические санкции, от которых страдаем мы все», - сказал Фернандес.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что коллективный Запад воюет с Россией методами прокси-войны. Небензя добавил, что для этого он использует экономические репрессии против Москвы. 

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