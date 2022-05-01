Груды бетона и арматуры: как МЧС РФ помогает расчищать жилые кварталы в Донбассе

Проводятся работы по восстановлению инфраструктуры и экономики в Донбассе, доставлена партия гумпомощи более 500 тонн в ЛДНР и Украину, а также продолжаются выплаты жителям освобожденных территорий.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Сотрудники МЧС Российской Федерации помогают восстанавливать объекты инфраструктуры и экономики в Донбассе. На данный момент при помощи специальной техники проводится демонтаж межэтажных железобетонных конструкций и разбор завалов в жилых кварталах. Также для жителей спасателями организован комплекс санитарно-дезинфекционных и гигиенических мероприятий.

Вместе с тем, с 28 апреля 2022 г. автомобильными колоннами МЧС РФ в Донецкую и Луганскую Народные Республики и Украину доставлена очередная партия гуманитарной помощи общим весом более 500 тонн. В составе груза бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости.

Кроме того, продолжается работа по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. За месяц работы пунктов выдачи принято более 7400 заявлений. Выплаты получили более 7000 человек. В их числе пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому. Пункты выдачи, организованные в соответствии с решением Правительства РФ, работают ежедневно, в том числе и в выходные дни.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о доставке Россией на Украину 16,8 тысячи тонн гуманитарного груза. Согласно заявлению представителя российского военного ведомства, также проведена 941 гуманитарная акция.