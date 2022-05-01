Президент РФ подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз для ряда стран ЕС

Под действие проекта подпадают обладатели дипломатических паспортов, а также члены официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналисты.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому для ряда европейских стран отменяется процедура упрощенной выдачи виз. Исходя из текста инициативы, мера распространяется на некоторые категории граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Так, в пояснительной записке к документу сказано, что под действие проекта подпадают обладатели дипломатических паспортов, а также члены официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналисты. Текст закона опубликован на портале правовой информации.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о дополнительной поддержке финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций. Согласно закону, в этом году регионы РФ, в частности, освобождаются от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам.