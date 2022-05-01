Путин подписал закон о поддержке регионов РФ в условиях санкций

Согласно закону, в этом году регионы РФ освобождаются от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной поддержке финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций. Так, согласно инициативе российским регионам в этом году из федерального бюджета будет выделено до 390,7 миллиарда рублей для погашения долговых обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март-декабрь.

Более того, исходя из текста документа, опубликованного на портале правовой информации, в этом году регионы РФ освобождаются от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Погашение задолженности теперь перенесено на 2029 год.

Напомним, Владимир Путин также подписал закон, который упростит процедуру постановки на налоговый учет иностранных компаний, которые открывают счета в российских банках. Закон необходим для оплаты за поставки российского газа в рублях.