Один человек погиб шестеро ранены из-за жесткой посадки Ми-8 в Забайкалье
Один человек погиб шестеро ранены из-за жесткой посадки Ми-8 в Забайкалье
© Фото: ТРК "Звезда"
Один человек погиб шестеро ранены из-за жесткой посадки Ми-8 в Забайкалье
|
Один человек погиб шестеро ранены из-за жесткой посадки Ми-8 в Забайкалье
Один человек погиб шестеро ранены из-за жесткой посадки Ми-8 в Забайкалье
© Фото: ТРК "Звезда"
Один человек погиб шестеро ранены из-за жесткой посадки Ми-8 в Забайкалье
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