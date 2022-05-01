«90 человек пустили на мясо»: сдавшийся солдат ВСУ высказался о преступления командования

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Сложивший оружие военнослужащий ВСУ высказался о всем командовании, едва сдерживая эмоции. По его словам, командиры бросили 90 человек личного состава «на убой», не думая об их дальнейшей судьбе. Это и мотивировало неназванного военнослужащего сдаться.

«Лично о моем командовании, которое нас послало - уроды. Те, кто выше по званию - тоже. У меня нормальных слов к ним нет. 90 человек просто на мясо пустили», - рассказал военнослужащий.

Ранее добровольно сложивший оружие военнослужащий украинской армии Виктор Воробьев рассказал, как проходила его служба во время специальной военной операции России по защите Донбасса. По его словам, бойцы ВСУ вели огонь по населенным пунктам, в которых находились местные жители. Команды производить обстрелы поступали свыше.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов