«Нормальных слов нет»: сдавшийся солдат ВСУ высказался о своем командовании

Военнослужащий отметил, что в России с ним обращаются хорошо, в отличие от украинских командиров.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Сложивший оружие военнослужащий ВСУ высказался о всем командовании, едва сдерживая эмоции. При этом в российских солдатах он отозвался хорошо и признался, что хочется вернуться домой к семье.

«Мама, я живой. Надеюсь все будет хорошо, вернусь домой. Дочке обещал, что приду, заберу - значит так и будет. Обращаются (в России - прим.ред.) нормально, не бьют, оказывают медицинскую помощь, дают даже покурить. Лично о моем командовании, которое нас послало - уроды. Те, кто выше по званию - тоже. У меня нормальных слов к ним нет. 90 человек просто на мясо пустили», - рассказал военнослужащий.

Ранее добровольно сложивший оружие военнослужащий украинской армии Виктор Воробьев рассказал, как проходила его служба во время специальной военной операции России по защите Донбасса. По его словам, бойцы ВСУ вели огонь по населенным пунктам, в которых находились местные жители. Команды производить обстрелы поступали свыше.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов