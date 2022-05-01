МО РФ: высокоточными ракетами «Оникс» уничтожен ангар с западным оружием под Одессой

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Российские Вооруженные силы уничтожили в районе Одессы ангар, где хранилось оружие, которое поставили Украине США и европейские страны. Для уничтожения ангара использовались высокоточные ракеты «Оникс». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса», - заявил Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы за ночь уничтожили с помощью высокоточного оружия пять военных объектов Украины в рамках специальной военной операции. Среди них четыре склада боеприпасов и горючего, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов