«Газпром» заявил, что не видит препятствий для транзита газа через «Сохрановку»

Сообщается, что «Газпром» не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, как об этом сообщала украинская сторона.

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«Газпром» заявил, что не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков». Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале корпорации, «Газпром» не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, как заявляла украинская сторона. Как сообщает компания, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет.

«"Газпром" перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», - говорится в заявлении.

До того «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» заявил о приостановке транзита газа из РФ в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая.

Ранее немецкая газовая компания VNG заявила, что не видит проблем с переводом оплаты за газ из Российской Федерации в рублях. Компания уже открыла счет в «Газпромбанке», который позволит конвертировать евро в рубли.

До этого эксперт по фондовому рынку Игорь Галактионов рассказал, каким странам выгодны энергетические санкции Европейского союза против Российской Федерации. Он отметил, что Российская Федерация не сможет немедленно организовать инфраструктуру на восточном направлении, а также у стран ОПЕК+ не получится увеличить добычу своей нефти.