Ансамбль ЦВО провел концерт в одном из освобожденных населенных пунктов ЛНР
Жители одного из освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики посмотрели концерт по случаю Дня Победы. Перед луганчанами выступили артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО).
В рамках концертной программы впервые за восемь лет на освобожденной территории прозвучали знаменитые советские шлягеры времен Великой Отечественной войны, а также современные патриотические композиции.
Во время проведения мероприятия на центральной площади была развернута полевая кухня, где каждый желающих мог попробовать солдатскую кашу.
Начальник Ансамбля песни и пляски ЦВО Антон Шолохов рассказал, что во время выступления были исполнены посвященные луганской земле песни. Также он выразил уверенность, что такие концерты - это только начало.
«Я уверен, что это только начало. Дальше мы будем еще приезжать, и не только наш коллектив, но и другие ансамбли песни и пляски. И программа будет корректироваться. Сегодня были произведения, которые посвящены именно этой земле», - поделился Шолохов.
Накануне ансамбль ЦВО устроил концерт для ветеранов Великой Отечественной войны в Луганской республике. Кроме концертной программы от артистов в погонах, ветераны получили от российских военных цветы, теплые пледы, продуктовые наборы.
И, конечно, слова бесконечной искренней благодарности. Песни Победы накануне праздника звучали в нескольких луганских селах.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.