Ансамбль ЦВО провел концерт в одном из освобожденных населенных пунктов ЛНР

Прозвучали знаменитые советские и современные патриотические композиции, а также во время проведения мероприятия была развернута полевая кухня.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Жители одного из освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики посмотрели концерт по случаю Дня Победы. Перед луганчанами выступили артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО).

В рамках концертной программы впервые за восемь лет на освобожденной территории прозвучали знаменитые советские шлягеры времен Великой Отечественной войны, а также современные патриотические композиции.

Во время проведения мероприятия на центральной площади была развернута полевая кухня, где каждый желающих мог попробовать солдатскую кашу.

Начальник Ансамбля песни и пляски ЦВО Антон Шолохов рассказал, что во время выступления были исполнены посвященные луганской земле песни. Также он выразил уверенность, что такие концерты - это только начало.

«Я уверен, что это только начало. Дальше мы будем еще приезжать, и не только наш коллектив, но и другие ансамбли песни и пляски. И программа будет корректироваться. Сегодня были произведения, которые посвящены именно этой земле», - поделился Шолохов.

Накануне ансамбль ЦВО устроил концерт для ветеранов Великой Отечественной войны в Луганской республике. Кроме концертной программы от артистов в погонах, ветераны получили от российских военных цветы, теплые пледы, продуктовые наборы.

И, конечно, слова бесконечной искренней благодарности. Песни Победы накануне праздника звучали в нескольких луганских селах.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.