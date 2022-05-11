Обуздать пламя: как регионы России борются с природными пожарами

Особый противопожарный режим уже действует в 49 регионах. Во многих из них огонь находится на подступе к населенным пунктам.

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В деревне Лакино Красноярского края своих домов из-за пожара лишились порядка 50 семей. По предварительной информации, причиной трагедии могло стать короткое замыкание. Из-за шквалистого ветра произошло перехлестывание электропередачи, вследствие чего искры спровоцировали возгорание сухой травы.

В огне пропали домашние питомцы и скот, сбережения и документы, а также есть потери и среди людей. В городе Уяр, куда огонь пришел из леса, в пепел обратились 150 домов. В общей сложности в Красноярском крае пожары унесли жизни восьми человек, всего огнем уничтожено более 500 домов.

В это время власти региона уже заявили, что на месте сгоревших домов для погорельцев построят новые по типовым проектам. Отстраивать заново придется и дома в пригороде Омска, где лесные и техногенные пожары бушуют сразу в нескольких населенных пунктах. Но самая большая площадь горения в России, почти в четыре тысячи гектаров, в Курганской области. В регионе огонь из лесов дошел до поселков. Спасатели экстренно эвакуируют жителей и стараются не допустить возгорания жилых построек. В настоящее время известно, что спасатели МЧС смогли защитить от пожаров больше полутора тысяч домов.

Проблема лесных пожаров в России в этот раз пришла почти на месяц раньше. Из-за сильного штормового ветра и отсутствия осадков в отдельных регионах Урала и Сибири огнем уничтожено около тысячи жилых домов. Шестнадцать человек погибли.

«Растет несбалансированность климата и частота экстремальных метеоявлений (как сухая погода и ветры, и другие, которые способствуют огню), они растут, за последние десятилетия выросли в разы и будут расти дальше. Для того, чтобы предупреждать лесные пожары, а это дешевле, чем бороться, необходимо усилие всех заинтересованных групп, в первую очередь, населения, потому что именно люди - источник огня, это местные и региональные, и федеральные органы власти, только совместно решить проблему можно», - объяснил главный научный сотрудник института лесоведения РАН Андрей Сирин.

Однако пик лесных пожаров еще только ожидается. Президент России Владимир Путин накануне напомнил главам регионов, что ответственность лежит на их плечах.

«Именно главы регионов обязаны обеспечить тушение пожаров. Если же ситуация начинает выходить из-под контроля, ни в коем случае нельзя замалчивать эти проблемы. Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать - региону, имею в виду, муниципалитету - немедленно, а не по каким-то условным нормативам. Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать как эффективность этой работы, так и конкретный результат, а именно сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта Федерации и в целом по стране», - отметил российский лидер во время совещания по ситуации с пожарами в РФ.

В соответствии с поручением президента число природных пожаров в России должно сократиться вдвое к 2030-му году. С января в законодательстве закреплен новый термин «ландшафтный пожар», то есть распространяющийся на открытой местности. А в перспективе предлагают серьезно ужесточить ответственность для тех, по чьей вине происходит возгорание. В большинстве случаев чрезвычайные ситуации создают сами люди. Так, пенсионерка из Железногорска решила сжечь старые квитанции, но в итоге огонь раздуло ветром, и женщина не смогла обуздать стихию. Теперь она проходит по административной статье.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время засушливая погода придет также в Иркутскую область, и Алтайский край. В регионах ожидается и сильный ветер, до 17 метров в секунду. А значит и риск новых природных пожаров. Особый противопожарный режим уже действует более, чем в 40 регионах. Во многих из них огонь находится на подступе к населенным пунктам.