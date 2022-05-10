Сохранить леса: как прошло совещание по природным пожарам в РФ с участием Путина

Расходы на тушение лесных пожаров в Бурятии и Забайкальском крае выросли более, чем в два раза, в Красноярском крае - почти в четыре, а в Якутии, на которую в 2021-м пришлось до 80% процентов всех природных пожаров - сразу в шесть раз.

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Проблема лесных пожаров, которая в нашей стране повторяется регулярно, в этот раз пришла в Россию на месяц раньше. Из-за сильного штормового ветра и отсутствия осадков в отдельных регионах Урала и Сибири огнем уничтожено 730 жилых домов. Шестнадцать человек погибли. При этом пик лесных пожаров еще только ожидается.

«Обращу особое внимание: нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Уже отмечал, что лес - это экологический щит, собственно, что я отмечал, все это и так прекрасно понимают, - это экологический щит нашей страны и всей планеты, именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов, а значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата. Это принципиальный вопрос для всего мира, для нашей страны. Хочу подчеркнуть, все необходимые решения для эффективной борьбы с лесными пожарами на федеральном уровне приняты», - сказал президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с пожарами в регионах России.

Расходы на тушение лесных пожаров в Бурятии и Забайкальском крае выросли более, чем в два раза, в Красноярском крае - почти в четыре, а в Якутии, на которую в 2021-м пришлось до 80% процентов всех природных пожаров - сразу в шесть раз. Была закуплена современная техника, регионам были переданы все необходимые полномочия, а главное - деньги. Поэтому с руководителей субъектов - особый спрос.

«Именно главы регионов обязаны обеспечить тушение пожаров. Если же ситуация начинает выходить из-под контроля, ни в коем случае нельзя замалчивать эти проблемы. Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать региону, имею в виду, муниципалитету, немедленно, а не по каким-то условным нормативам. Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать как эффективность этой работы, так и конкретный результат, а именно сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта Федерации, и в целом по стране», - сказал Путин.

К 2030 году, согласно поручению российского лидера, количество природных пожаров в России должно сократиться вдвое. С января в законодательстве РФ закреплен новый термин «ландшафтный пожар», то есть распространяющийся на открытой местности. А в перспективе предложено серьезно ужесточить ответственность для тех, по чьей вине происходит возгорание.

«Сегодня речь идет о том, что штраф 2000 рублей мало, кого останавливает, к сожалению. И мы сейчас тоже предлагаем отрабатывать практику, когда лицо, в отношении которого имеется решение суда, что оно виновно в наступлении пожара, привлекается и компенсация затрат органов, которые участвуют в тушении данного пожара. Речь идет о выездах пожарных расчетов и о потраченных деньгах», - заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Еще одна инициатива - обязать собственников и арендаторов земель за соблюдение противопожарных мер у себя на участке. Говоря о принятии мер на государственном уровне, в руководстве Минприроды поддерживают идею губернаторов вводить режим ЧС не через трое суток, как сейчас, а когда площадь пожара превысит определенную территорию. На региональном уровне, когда в тушении задействовано больше 70% сил и техники. Также на совещании обсуждались и излишние административные барьеры.

«Например, в прошлом году мы просто не имели права использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока соседняя Иркутская область не разгорелась до регионального режима ЧС. Дело в том, что по закону о федеральной помощи нужен хотя бы региональный режим ЧС», - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Отдельная тема - особо охраняемые природные территории, где тушить пожары до последнего времени были обязаны инспекторы. Но главное - это помощь простым гражданам, которые из-за разгула стихии нередко остаются без крыши над головой. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время без дождя останутся Омская, Курганская и Иркутская области, а также Алтайский край. В этих регионах ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду, а это - риск новых возгораний. Особый противопожарный режим уже действует в 49-ти российских субъектах, и в 35 из них огонь находится всего в пяти километрах от населенных пунктов.