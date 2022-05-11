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Минобороны: боевики заминировали Кайдакский мост в Днепре для подрыва в случае подхода ВС РФ

21:56 11.05.2022
При этом боевики требуют с гражданских «неподъемные» для большинства простых людей суммы в размере 200 долларов США с человека за пропуск в направлении ДНР и Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Минобороны: боевики заминировали Кайдакский мост в Днепре для подрыва в случае подхода ВС РФ
© Фото: Pavel Nemecek Fotobanka CTK Globallookpress
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Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев заявил, что боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск мирных граждан на выезде из города Днепр через мост Кайдакский в направлении Донецкой Народной Республики и Харьковской области только за фиксированную плату. При этом боевики требуют с гражданских «неподъемные» для большинства простых людей суммы в размере 200 долларов США с человека.

«Кроме того, достоверно установлено, что данный мост заминирован и в случае подхода российских подразделений и формирований Донецкой Народной Республики будет взорван», - добавил генерал-полковник на брифинге.

После совершения данной задумки, отметил Мизинцев, Киев планирует обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Минобороны РФ располагает данными о подготовке на территории Украины ряда провокаций против ВС РФ с применением оружия массового поражения по сирийскому сценарию. Как отметил Кириллов, украинская сторона готовит провокации с применением оружия массового поражения.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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Минобороны: боевики заминировали Кайдакский мост в Днепре для подрыва в случае подхода ВС РФ
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