МО РФ: националисты заблокировали более 90 тысяч мирных жителей в Краматорске и Славянске

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Украинские националисты заблокировали более 90 тысяч мирных граждан в жилых кварталах и на территориях более десяти крупных предприятий промышленности Краматорска и Славянска. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. При этом, с его слов, боевики прикрываются людьми как «живым щитом».

«Любые попытки мирного населения самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы, как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, боевиками националистических батальонов жестко пресекаются», - сказал начальник НЦУО.

Вместе с тем Михаил Мизинцев сообщил, что в агломерации Краматорск-Славянск также, как и ранее в Мариуполе, подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 квадратных километров и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.