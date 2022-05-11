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МО РФ: в агломерации Краматорск-Славянск ВСУ оборудовали укрепрайон площадью свыше 170 кв. км

21:52 11.05.2022
Согласно заявлению МО, ВСУ также создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов в укрепрайоне.
МО РФ: в агломерации Краматорск-Славянск ВСУ оборудовали укрепрайон площадью свыше 170 кв. км
© Фото: Pavel Nemecek CTK Globallookpress
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В агломерации Краматорск-Славянск также, как и ранее в Мариуполе, подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 квадратных километров и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«В густонаселенных районах боевики разместили тяжелое вооружение и технику, в домах оборудовали огневые точки, при этом, местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, а на стены зданий нанесли надписи: "Внимание! Дети!", "Здесь дети! Не стрелять!"», - заявил представитель МО РФ.

Ранее мы рассказали как подразделения Вооруженных сил Российской Федерации громят ВС Украины на земле и в воздухе в ходе спецоперации. В Минобороны России отметили, что оперативно-тактическая и армейская авиация только за минувшую ночь поразила 93 объекта, включая два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов украинской армии.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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