МО РФ: националисты подорвали цистерну с удобрениями под Харьковом с целью обвинения ВС РФ в применении химического оружия

© Фото: Maca Vojtech Darvik CTK Globallookpress

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты и СБУ подорвали цистерну с удобрениями , предположительно, аммиачной селитрой, в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области. По словам начальника НЦУО, это было сделано в качестве провокации против ВС РФ, с целью обвинения в применении химического оружия. Пострадавших в результате данного происшествия нет.

«Сегодня около 14.00 в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось», - сказал Мизинцев на брифинге.

Кроме того, боевики заминировали Кайдакский мост в Днепре для подрыва в случае подхода ВС РФ. Ранее Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что на Украине были обнаружены еще десять беспилотников, оснащенных емкостями и оборудованием для распыления рецептур.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.