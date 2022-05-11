В Швейцарии считают, что Россия только выиграет от нефтяного эмбарго ЕС

Из-за снижения объемов поставок цены на сырье могут вырасти, что будет выгодно для Москвы, считает журналист.

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Обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп выразил мнение, что Москва выиграет в случае, если Евросоюз введет эмбарго на российскую нефть. Журналист считает, что это приведет к росту цен на сырье.

«Так как потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго. Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем», - пишет Хосп.

Ранее вице-премьер и глава Министерства экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что эмбарго на российскую нефть уничтожит европейскую экономику. По его словам, такая мера скажется на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии и Украины.