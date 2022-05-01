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Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных к РФ стран

Виталий Музыка
12:11 01.05.2022
Депутат высказал мнение, что конфискованные российские золотовалютные резервы будут возвращены в любом случае.
Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных к РФ стран
© Фото: State Duma Russia, Globallookpress
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Спикер Госдумы Вячаслав Володин призвал ответить на недружественные шаги западных стран зеркально: конфисковать активы у иностранцев, владеющих бизнесом в России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что по недавно принятому закону США, разрешено передавать замороженное имущество российских граждан и компаний Украине.

«Правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны", - написал Володин.

По его словам, российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, и доли партнеров, которые хотят уйти с рынка. При этом, подчеркнул Володин, они действуют цивилизованно и в соответствии с нормами международного права. Госдумы.

По его словам, российский бизнес покупает иностранные компании, которые работают в РФ, и доли партнеров, которые уходят с рынка, при этом все нормы международного права соблюдаются. Также Володин обвинил недружественные страны: Литву, Латвию, Польшу и США, занимающихся воровством.

Володин отметил, что замороженные Вашингтоном золотовалютные резервы России на сумма порядка 300 млрд. долларов будут возвращены.

«Вернут, никуда не денутся. Это средства государства», - отметил Володин.

Ранее Володин заявил, Санкции, введенные странами ЕС против Москвы, не имеют законных оснований, Европа рано или поздно должна будет компенсировать вред, нанесенный экономике России.

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