Роструд сообщил о коротких рабочих неделях у россиян в мае

В Роструде отметили, что нерабочие праздничные дни не должны быть причиной снижения зарплаты.

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Предстоящие две рабочие недели мая будут короткими. Так, выходные дни продлеваются с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Информацию привела Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

«В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда, а 9 мая - Дня Победы», - приводит ТАСС слова пресс-службы ведомства.

Там отметили, что нерабочие праздничные дни не должны быть причиной снижения зарплаты.

Ранее сообщалось, что майские выходные в 2022 году проведут раздельно. Было отмечено, что Минтруд не планировал продолжать практику непрерывных праздников в мае, как это было в 2021 году.