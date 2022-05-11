Мишустин назначил нового главу Росстата
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной службы государственной статистики. Им стал заместитель главы Минэкономразвития Сергей Галкин.
«Ранее Сергей Галкин работал в Минэкономразвития, где возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 года в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития», - говорится в Telegram-канале Правительства РФ.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Прежде чем подписать указ, российский президент встретился с каждым из назначенных врио глав регионов.