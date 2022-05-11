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Мишустин назначил нового главу Росстата

Игнат Далакян
19:12 11.05.2022
Сергей Галкин в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития в Минэкономразвития.
Мишустин назначил нового главу Росстата
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной службы государственной статистики. Им стал заместитель главы Минэкономразвития Сергей Галкин.

«Ранее Сергей Галкин работал в Минэкономразвития, где возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 года в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития», - говорится в Telegram-канале Правительства РФ.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Прежде чем подписать указ, российский президент встретился с каждым из назначенных врио глав регионов.

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