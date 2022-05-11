Мишустин назначил нового главу Росстата

«Ранее Сергей Галкин работал в Минэкономразвития, где возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 года в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития», - говорится в Telegram-канале Правительства РФ.

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